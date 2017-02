Governador conduz pessoalmente negociação com representantes dos PMs

Twitter/Gabinete Civil O governador Robinson Faria recebeu os líderes da manifestação dos militares estaduais para negociar reivindicações da categoria.

O governador Robinson Faria (PSD) está conduzindo pessoalmente as negociações do governo com os representantes da PM sobre a “ameaça” de paralisação.



Faria está reunido com os militares no final da manhã desta terça-feira (14). O governo espera fechar acordo com os policiais para evitar os transtornos registrados no Espírito Santos, Rio de Janeiro, Pará e Minas Gerais.



Os policiais e bombeiros se concentraram em frente à Governadoria reivindicando o pagamento dos salários em dia e das diárias operacionais, o cumprimento de promoções atrasadas e uma escala de serviço mais humanizada.



Além do governador, participam da reunião a secretária-chefe do Gabinete Civil, Tatiana Mendes, o secretário de Segurança Pública, Caio Bezerra, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel André Azevedo, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Sócrates Vieira, e os presidentes das associações que representam os militares estaduais.