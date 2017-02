Governador inaugura Ceduc Pitimbú II com 36 novas vagas

O sistema socioeducativo para adolescentes em conflito com a lei no Rio Grande do Norte ganhou um reforço nesta quinta-feira, 2. O Governo do Estado, por meio da Fundac, inaugurou a nova unidade do Centro Educacional Pitimbú (Ceduc Pitimbú II), com 36 vagas. O equipamento é resultado de um investimento de R$ 1,4 milhão.

“É possível, por tudo o que vimos aqui, afirmar que estamos inaugurando um Ceduc com excelente estrutura. E isso só foi viável porque somos um governo que se abriu ao diálogo. A união da sociedade civil com os poderes culminou neste resultado”, destacou o governador Robinson Faria.

A nova unidade conta com três alojamentos com leitos para até 12 adolescentes cada um, um ginásio com capacidade para receber 300 pessoas e um moderno sistema de esgoto que possibilita o reaproveitamento da água para a irrigação da unidade.

O Ceduc Pitimbú II segue o mesmo padrão do I, inaugurado em dezembro do ano passado e que se tronou referência nacional em ressocialização de jovens.

A Fundac administra oito unidades socioeducativas em Natal, Parnamirim, Caicó e Mossoró. São seis Ceducs e dois Centros Integrados de Atendimento ao Adolescente.

O presidente da Fundac, Ricardo Cabral, reforçou a satisfação em reabrir totalmente o Pitimbú com uma nova cara. "Como interventor da Fundac, é com muita satisfação que retorno a esta unidade, após um ano, para inaugurar o Ceduc Pitimbú II, uma das grandes prioridades desta intervenção judicial. De se encontrava fechado e agora se torna a maior unidade do Estado", salientou.