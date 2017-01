Governo convoca PMs da reserva para reforçar segurança

Divulgação/PM

O governo convocou policiais da reserva remunerada da Polícia Militar para reforçar a segurança pública no Estado. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (24), que exige algumas condições para o retorno dos militares às atividades.

A assessoria da PM informou que inicialmente deverão ser chamados 300 policiais. Entre os critérios para seleção, o militar deve ter passado para a inatividade há menos de cinco anos; ser voluntário; não ter sido punido nos dois últimos anos de serviço ativo, pela prática de transgressão disciplinar de natureza grave; possuir menos de 59 anos no ato da designação, entre outros.

A atuação desses militares deverá durar até 12 meses, “desde que o militar continue preenchendo os requisitos previstos nesta Lei e sua regulamentação”, conforme publicação no DOE.

Entre as funções que serão designados, destacam-se o “policiamento ostensivo de segurança externa dos estabelecimentos penais do Estado”, e “serviços militares em atividades especiais e em assessorias militares e segurança institucional de Poderes”. Os militares deverão ainda realizar atividades realizadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).