Governo e representantes dos PMs chegam a acordo após reunião

O Governo do Estado e representantes da Polícia Militar chegaram a um acordo para evitar paralisação. Categoria reivindica o pagamento dos salários em dia e das diárias operacionais, o cumprimento de promoções atrasadas e uma escala de serviço mais humanizada.

O governador Robinson Faria (PSD) conduziu pessoalmente as negociações e aceitou a maioria das exigências do movimento. A decisão ainda precisa ser aprovada pelas categorias em assembleia nesta tarde.

Entre as reivindicações aprovadas estão o aumento das diárias operacionais para R$ 120 por oito horas de serviço, com pagamento adiantado, além da atualização dos níveis remuneratórios a partir deste ano.

Os policiais e bombeiros se concentraram em frente à Governadoria.

Além do governador, participaram da reunião a secretária-chefe do Gabinete Civil, Tatiana Mendes, o secretário de Segurança Pública, Caio Bezerra, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel André Azevedo, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Sócrates Vieira, e os presidentes das associações que representam os militares estaduais.