Governo não descarta possibilidade de fuga em Alcaçuz

Pelo Twitter oficial, o Governo do Estado deu pistas de que não descarta fuga no presídio estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta. De acordo com publicação na rede social, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc) segue contabilizando gradativamente os presos.

Ainda de acordo com a série de publicação feitas, o governador Robinson Faria será recebido, nesta terça-feira (17), pelo Ministro da Justiça, em Brasília. Na ocasião, o gestor vai solicitar ajuda federal para enfrentamento à crise no sistema penitenciário e reforço no número de agentes da Força Nacional. Uma audiência com o presidente Michel Temer também foi solicitada pelo governador. O encontro, porém, ainda não está confirmado.

Esta marcada para 17h uma coletiva dos secretários Walber Virgolino, de Justiça, e Segurança Pública, Caio Bezerra.