Governo prepara nova intervenção na penitenciária de Alcaçuz

Fladson Soares/Nominuto.com Equipes do BPChoque, Bope e GOE devem entrar na manhã de hoje em Alcaçuz para procurar por armas e celulares.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Caio Bezerra, o objetivo da incursão desta terça-feira (24) é realizar uma revista minuciosa na busca por armas e aparelhos celulares.Além das buscas, os policiais devem garantir a segurança durante os trabalhos de conclusão do “muro” separando as duas facções, com a instalação dos contêineres restantes. Cada contêiner possui 12 metros de altura.Após a conclusão desta etapa, o governo pretende construir um muro de concreto com cerca de 90 metros de extensão. Segundo o governo, o trabalho de construção deverá durar 15 dias.