Governo prepara operação para transferir presos de Alcaçuz

Fladson Soares/Nominuto.com Um ônibus do BPChoque e vans do Bope chegaram a Penitenciária de Alcaçuz para fazer a transferência de presos.

O governo prepara na manhã desta quarta-feira (18) uma operação para realizar a transferência de presos ligados a uma facção criminosa que estão rebelados na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta.



Um ônibus do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) e vans do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, chegaram ao presídio. Extraoficialmente, a informação é que o objetivo seja transferir os líderes do Sindicato do Crime do RN (SDC).



Os presos apontados como chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC) já foram retirados da penitenciária na última segunda-feira (16) e se encontram sob custódia na Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Natal.







Ainda de acordo com informações extraoficiais, a intenção do governo é transferir todas as lideranças do presídio, na esperança de inibir um novo confronto entre os dois grupos rivais, que disputam o controle da maior penitenciária do Estado.



No último sábado (14), um ataque dos detentos ligados ao PCC a um pavilhão com membros do SDC resultou em um massacre, com 26 mortes confirmadas pelo governo até o momento.



Desde então, as duas facções montaram barricadas e passaram a se armar com facões artesanais, paus e pedras. Ontem, os bandidos do SDC, que ocupam os pavilhões 1, 2 e 3, tentaram avançar contra o pavilhão 5, dominado pelo PCC. Contudo, agentes penitenciários e policiais militares que estavam nas guaritas impediram a investida através de disparos e bombas de efeito moral.

BPChoque e BOPE entram na Penitenciária de Alcaçuz: