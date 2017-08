Governo prorroga por mais 180 dias estado de calamidade do sistema penitenciário

Agência Brasil Estado de calamidade no sistema penitenciário permite ao governo adotar medidas como contratação emergencial de serviços para restaurar unidades.

O Governo do Estado prorrogou por mais 180 dias o decreto de estado de calamidade do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. A medida foi publicada na edição desta quarta-feira (30) do Diário Oficial do Estado.



Com a renovação, o governo continua com legitimidade para adotar “medidas emergenciais que se mostrarem necessárias ao restabelecimento do seu normal funcionamento” do sistema prisional.



Entre as medidas, o governo mantém a possibilidade de “contratação emergencial de projetos construtivos e da sua execução, para possibilitar a restauração das unidades prisionais parcialmente destruídas, como também as reformas, adequações e ampliações que se mostrem úteis à criação de novas vagas e à recuperação das já existentes, sem prejuízo da aquisição dos equipamentos indispensáveis ao seu funcionamento”.