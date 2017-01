Governo transfere presos para tentar controlar rebelião

O governo iniciou na manhã desta quarta-feira (18) uma operação de transferência de presos para tentar controlar a rebelião na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta.



Por volta das 10h, quatro ônibus com 119 detentos saíram do Presídio Estadual de Parnamirim (PEP) em direção ao Presídio Provisório Raimundo Nonato, também chamado de Cadeia Pública de Natal, na zona norte.



A maioria dos internos das duas unidades é ligada à facção Sindicato do Crime do RN (SDC). De acordo com informações extraoficiais, o objetivo é disponibilizar as vagas do PEP para os presidiários de Alcaçuz.



Nas primeiras horas da manhã de hoje, ônibus do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) e vans do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar entraram na Penitenciária de Alcaçuz. A expectativa é que os detentos sejam encaminhados para o PEP.



Confira vídeo: