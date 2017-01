Instalação de barreiras em Alcaçuz custou R$ 794 mil ao Governo do RN

O Governo do Estado divulgou no Diário Oficial desta terça-feira (31), a planilha de custos da instalação da barreira provisória de contêineres e do muro de concreto pré-moldado para separação dos pavilhões no presídio de Alcaçuz.

A intervenção em Alcaçuz será no valor total de R$ 794.028,00, referentes ao aluguel, transporte, instalação e desinstalação dos contêineres, locação de escavadeira, retroescavadeira e caçamba para transporte de entulhos e a construção da base e do muro de concreto.

Os valores unitários dos serviços e suas etapas são discriminados a seguir na planilha elaborada sob supervisão do diretor-geral do DER, general Jorge Ernesto Pinto Fraxe: