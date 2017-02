ITEP conta com equipamento moderno para verificar autenticidade de documentos

O Instituto Técnico Científico de Perícia (ITEP) possui hoje o aparelho VSC6000HS, que é um equipamento responsável por verificar a autenticidade de documentos através da emissão de ondas eletromagnéticas capaz de distinguir um documento falso de um verdadeiro.



Segundo o perito criminal Luís Antônio de Oliveira, o atual aparelho utilizado pelo instituto de criminalística (IC) é o que há de mais moderno no mercado, com tecnologia usada pelas melhores forças policias mundo afora.

Com o auxílio do VSC6000HS, o perito Luís Antônio, que é formado em Engenharia Civil e Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) conseguiu realizar a perícia em cerca de 200 documentos durante o ano passado. Na maioria dos casos, o trabalho da perícia confirmou a falsidade de documentos de identificação.

Ainda de acordo com o perito, para precisar se o documento é falso ou verdadeiro é necessário conhecer o tipo de material utilizado na emissão e identificar os elementos de segurança que são colocados justamente com o intuito de diferenciar o original do falsificado.

Questionado sobre a quantidade de elementos de identificação existentes em um documento oficial, o perito revelou que o número pode variar de acordo com o tipo ou do estado onde ele é emitido (no caso dos RGs). “Em notas, por exemplo, nós temos cerca de 25 elementos de identificação para verificar a autenticidade da mesma. Já no RG emitido aqui pelo ITEP nós temos pelo menos 5 elementos que são cruciais para a verificação da autenticidade”, revela.