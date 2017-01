ITEP faz nova vistoria em Alcaçuz e encontra fragmentos de corpos

No último sábado (21), o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) fez nova vistoria no interior da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, na Grande Natal.



O trabalho da equipe pericial composta por quatro peritos criminais, três engenheiros civis, um biólogo, dois fotógrafos, cinco necrotomistas, três auxiliares gerais, além dos diretores de medicina legal, de identificação e o chefe de gabinete do órgão começou por volta das 12h e foi concluído às 17h15.



Ao fim da atividade os profissionais encontraram um crânio completo sem elementos de identificação, um incompleto - sem os ossos da face -, fragmentos de crânio, alguns ossos e uma mão.



As perícias foram realizadas nos pavilhões 2 e 4. A Fábrica de Bolas também passou por uma revista, mas não foi encontrado nenhum vestígio de corpo humano. Durante o trabalho de busca também foi esgotada uma fossa de aproximadamente 18 m³, de onde foram retiradas as partes anatômicas.



De acordo com o ITEP, os locais periciados foram definidos em conjunto com a diretoria do presídio, baseado nos relatos dos confrontos e focos de incêndios.