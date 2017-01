ITEP identifica mais três corpos de massacre em Alcaçuz

O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP-RN) identificou e liberou mais três pessoas que foram mortas no último sábado (14) durante rebelião na Penitenciária Estadual de Alcaçuz. Foram confirmados hoje os nomes de Tarcisio Bernardino da Silva, Antônio Barbosa do Nascimento Neto e Jefferson Souza dos Santos.

Os corpos foram identificados através do exame de necropapiloscopia, ou seja, comparação de impressão digital. Após a identificação, os três corpos já foram liberados para as famílias.