Itep identificou 22 corpos de detentos de Alcaçuz

Reprodução/WhatsApp Equipes do Itep entraram novamente na Penitenciária de Alcaçuz neste sábado para procurar por outros corpos de detentos.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) já identificou 21 dos 26 corpos recolhidos pelo órgão até o momento da Penitenciária Estadual de Alcaçuz. Todos foram identificados através de exame de papiloscopia, que realiza a comparação de impressões digitais.

Neste sábado (21), equipes do instituto foram até a Penitenciária Estadual de Alcaçuz para realizar uma nova procura por corpos. Existe a suspeita que outros detentos tenha morrido durante os confrontos que ocorreram no decorrer da semana.







Os corpos foram identificados como Jefferson Pedroza Cardozo, George Santos de Lima Júnior, Willian Anden Santos de Souza, Antônio Barbosa do Nascimento Neto, Carlos Clayton Paixão da Silva, Jonas Victor de Barros Nascimento, Marcos Aurélio Costa do Nascimento, Anderson Barbalho da Silva, Cícero Israel de Santana, Marlon Pietro da Silva Nascimento, Eduardo dos Reis, Jefferson Souza dos Santos, Felipe Rene Silva de Oliveira, Charmon Chagas da Silva, Diego Felipe Pereira da Silva, Anderson Mateus Félix dos Santos, Luiz Carlos da Costa, Tarcísio Bernardino da Silva, Francisco Adriano Morais dos Santos, Lenilson de Oliveira Melo Silva, Diego Melo de Ferreira e França Pereira do Nascimento.



O trabalho de identificação tem contado com o apoio de familiares das vítimas e o empenho intenso dos profissionais do Itep, que também tem contado com o auxílio de uma equipe da Polícia Federal.