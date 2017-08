Itep inaugura Sala Lilás para atendimento às mulheres vítimas de violência

O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep) inaugurou nesta segunda-feira (28) a Sala Lilás, ambiente preparado para dar melhores condições no atendimento às mulheres vítimas de violência.

A criação deste espaço aconteceu em parceria que envolveu a Secretaria de Segurança Pública (Sesed), a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPM) e a deputada Cristiane Dantas.

“Com a solicitação das mulheres junto à secretaria, nós discutimos o assunto com a SPM, a Sesed e a deputada Cristiane Dantas, e então resolvemos melhorar o espaço destinado ao atendimento às mulheres vítimas de violência, com o intuito de dar mais comodidade a essas pessoas”, destaca Marcos Brandão, diretor-geral do Itep.

Para a secretária de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) Sheila Freitas, a criação da sala lilás é mais um avanço na reestruturação do instituto. “O governo do Estado vem investindo cada vez mais no Itep e a direção do órgão está empenhada em tornar o instituto melhor, dando melhores condições no atendimento a população”, disse.

Segundo a secretária Flávia Lisboa, da SPM, a sala lilás representa uma melhoria no atendimento às mulheres vítimas de violência. “Infelizmente nós não tínhamos um espaço adequado para atender às mulheres vítimas de violência, com isso nós propomos ao diretor do Itep a criação deste espaço e felizmente ele abraçou a causa e possibilitou a criação da sala lilás”, comemora.

Já para a deputada e ex-diretora do órgão, Cristiane Dantas, a criação deste espaço é um diferencial no atendimento às mulheres vítimas de violência. “Representa uma grande conquista para a sociedade”, comenta.