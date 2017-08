ITEP lança novo sistema informatizado para gestão de perícias

O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP) lançou hoje (21) o Sistema para Gestão de Perícias (SIGEP), desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação da Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed).

A princípio, o programa irá registrar a entrada e saída de cadáveres, facilitar o trabalho dos atendentes e contribuir para uma maior agilidade no acesso à informação e estatísticas de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI).

Com a chegada deste sistema, o instituto também está dando inicio a implantação do Número de Identificação Cadavérica (NIC), que será único para cada corpo – o que vai evitar a possibilidade de troca de cadáveres.

Segundo o coronel Emiliano, coordenador de Tecnologia da Informação da Sesed, em uma segunda fase de implantação, o sistema vai contribuir para dar mais celeridade na elaboração dos laudos cadavéricos.

“Com a informatização, cada setor vai preencher informações para confecção do laudo, que irá sair após o parecer e despacho do médico legista”, destaca.

Em uma terceira fase, o sistema vai contar com a integração de todo o ITEP, com um laudo único sendo confeccionado com informações dos institutos de Medicina Legal, Criminalística e Identificação.

“Essa integração vai ser fundamental, pois o laudo único contemplando todas as informações periciais necessárias também vai contribuir para uma maior agilidade dos processos penais”, comenta o diretor-geral do ITEP, Marcos Brandão.