Itep recolhe mais uma cabeça na penitenciária de Alcaçuz

Reprodução/WhatsApp Apesar de ter encontrado uma nova cabeça em Alcaçuz, o Itep mantém o número de 26 detentos mortos na unidade prisional.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) recolheu nesta terça-feira (31) mais uma cabeça encontrada dentro da Penitenciária Estadual de Alcaçuz. No entanto, o Itep manteve o número de 26 presos mortos durante o motim no dia 14 de janeiro na unidade prisional.



De acordo com a assessoria de imprensa do Itep, a identificação será realizada através de exame de DNA. No entanto, a assessoria informou que é preciso a coleta de material de algum parente para que possa ser feita a comparação e confirmação.



Ainda segundo o Itep, não é possível confirmar um aumento no número de mortos na penitenciária porque existe a possibilidade de que a cabeça pertença a um dos 11 corpos que foram liberados sem a cabeça. Até o momento, foram identificados 22 corpos entre os 26 detentos assassinados.