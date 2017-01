Líderes de rebelião serão transferidos para outras penitenciárias do Estado

A Sejuc e a Sesed identificaram seis presos responsáveis por liderarem a rebelião na Penitenciária de Alcaçuz.

A Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc) e a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) identificaram seis presos responsáveis por liderarem a rebelião na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, registrada ontem (14). De acordo com o secretário de Segurança, Caio Bezerra, os líderes serão transferidos para outras penitenciárias do Rio Grande do Norte.

Durante coletiva de imprensa, realizada na manhã deste domingo (15), o secretário disse que ainda não se sabe para quais unidades eles serão transferidos. Também não foi descartada a possibilidade de se identificar outros possíveis líderes.

Em relação ao número de mortos, ainda não há um número exato, mas informações preliminares dão conta de mais de 30 detentos mortos. O secretário da Sejuc, Wallber Virgolino, negou que o governo tente dificultar a divulgação da quantidade de óbitos.

"Não tem como esconder o número de mortos, existem os familiares do lado fora para confirmar isso. Os próprios agentes, a Polícia Militar vai confirmar isso. A intenção do governo é ser transparente, ser justa, e ser sincera com a imprensa e população", esclareceu.