Mais de 830 PMs farão segurança do Enem no RN

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) junto com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, realizam a Operação Enem 2017, neste domingo (05) e no próximo dia 12, em 40 cidades do Rio Grande do Norte, onde serão aplicadas as provas, sendo nove na Região Metropolitana e 31 no interior do estado. Estarão trabalhando em escala extraordinária 836 policiais militares por dia. Destes, 299 vão atuar nos locais de prova.

De acordo com a secretária de Segurança, Sheila Freitas, os policiais envolvidos estarão trabalhando para garantir a segurança dos estudantes e funcionários, assim como o deslocamento dos malotes. "Estamos com o Gabinete de Gestão de Crise montado, durante o dia todo, onde concentraremos as atividades", acrescentou.

"Nestes momentos decisivos para aqueles que serão submetidos às provas do Enem, a grande da Polícia Militar estará nas ruas para garantir a tranquilidade deste importante evento", apontou o comandante geral da PM, Coronel Osmar de Oliveira.

Provas serão aplicadas para 159.484 participantes no RN. O número é 2,3% do total de 6.731.203 inscritos. As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 40 municípios, mesmo número do ano passado, apesar do número de participantes ser 18,5% menor.