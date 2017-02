Médicos legistas temporários começam a assinar contratos no Itep

Os médicos legistas temporários já começaram a assinar os contratos para dar inícios aos trabalhos no Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep). Profissionais terão um ano de contrato temporário, com possibilidade de renovação por igual período.

Uma das aprovadas no processo seletivo de médico legista temporário, Gisele dos Reis Lopes será lotada em Caicó e irá começar ainda neste mês um estágio prático para posteriormente, em março, iniciar o trabalho no órgão regional do Seridó.

Assim como Gisele dos Reis, Ludmila de Souza Barros também assinou contrato nesta semana e irá passar pelo estágio prático para no mês seguinte ser incluída na escala de plantões.

No total, 24 médicos legistas devem iniciar os trabalhos no Itep. Os profissionais serão distribuídos entre as três unidades do órgão: Natal, Mossoró e Caicó.