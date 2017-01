Mesmo sem confirmação oficial de fugas, policiais fazem abordagens no entorno de Alcaçuz

Fladson Soares/Nominuto.com Polícia inicia uma série de abordagens em casas e pessoas nas proximidades da Penitenciária Estadual de Alcaçuz.

Após aproximadamente 72 horas de tensão na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, o governo segue sem confirmar a possibilidade de fuga de presos após a rebelião do último sábado (14), que resultou na morte de 26 detentos, segundo dados oficiais do Executivo Estadual.

Mesmo com a negativa, na tarde desta terça-feira (17), policiais presentes no entorno da unidade prisional iniciaram uma série de abordagens em casas e pessoas naquela localidade. Extraoficialmente fala-se de busca por possíveis fugitivos do presídio.

Ainda na segunda-feira (16), três homens foram detidos suspeitos de serem fugitivos da penitenciária. Um em Natal e outros dois no interior da Paraíba. Na capital, policiais militares da Ronda Ostensiva com Apoio de motocicletas da Rocam prenderam em flagrante Luan Franklin Anselmo da Silva, 25 anos. Ele foi detido pelo roubo de uma moto no bairro de Pajuçara.

Os outros dois foram pegos em São Bento, interior da Paraíba. Identificados como Andrei da Silva Leão e João Bosco, ele foram presos junto com um terceiro elemento que seria parente dos suspeitos e pode ter dado abrigo aos fugitivos. A dupla afirmou que havia fugido no último sábado durante a rebelião.