Ministério Público designa comissão para acompanhar crise no sistema prisional

Em portaria assinada pelo procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Norte, Rinaldo Reis, o Ministério Público do RN designou cinco promotores das comarcas de Natal e Nísia Floresta para acompanhar a crise no sistema prisional do estado, em especial a rebelião com mortes ocorrida no último sábado (14), na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta.

Foram nomeados para a comissão os procuradores Danielli Christine de Oliveira Gomes Pereira, Antônio Carlos Lorenzetti de Mello, Vítor Emanuel de Medeiros, Edevaldo Alves Barbosa e Hellen de Macêdo Maciel. Eles também devem investigar os crimes praticados, diretamente ou mediante acompanhamento das investigações da Polícia Militar, faltas disciplinares cometidas pelos detentos e apurar possíveis atos de improbidade administrativa de agentes públicos.

Nesta quarta-feira (18), às 16h, uma reunião no Tribunal de Justiça junto aos promotores designados vai tratar dessas questões voltadas para o sistema prisional do estado.