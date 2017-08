Ministério Público recomenda efetivo mínimo de PMs no Ceduc Pitimbu

Divulgação/Governo do Estado Ceduc Pitimbu I é uma unidade para atendimento de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e semiliberdade.

O Ministério Público (MP) recomendou à Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) e à Polícia Militar que assegurem o efetivo mínimo de policiais por cada plantão de 24 horas para exercer a segurança externa do Centro Educacional (Ceduc) Pitimbu I. Ao todo, devem ser destacados 16 policiais para integrar o efetivo de quatro por plantão. A Sesed e a PM têm 15 dias para cumprir o que foi recomendado pelo MP.

A recomendação é originária da 11ª Promotoria de Justiça de Parnamirim e é endereçada diretamente à secretária de Segurança, Sheila Freitas, e ao comandante da PM, coronel Osmar Maciel. Além de assegurar o efetivo mínimo, a Sesed deve garantir a imediata reposição do agente que esteja oficialmente afastado ou que, por qualquer outro motivo, não tenha comparecido ao serviço ou que durante o plantão precisou se ausentar, garantindo o quantitativo mínimo definido.

O comandante geral da PM deve também impedir que comandantes de unidades militares subordinados a ele que autorizem, permitam ou de qualquer forma remanejem policiais que estejam designados para realizar a guarda e policiamento da unidade socioeducativa.

O Ceduc Pitimbu I é uma unidade para atendimento de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e semiliberdade. Em setembro de 2016, durante audiência de conciliação, foi firmado um acordo entre o MP e a Sesed sobre a manutenção do efetivo mínimo nos plantões. Segundo o texto da recomendação, ao longo de 2017, o Ministério Público recebeu diversas reclamações com relação ao descumprimento desse acordo, de modo que era recorrente o Ceduc Pitimbu funcionar com dois ou apenas um policial militar no plantão, colocando em risco a segurança dos adolescentes e dos servidores lotados no estabelecimento socioeducativo.

O documento informa ainda que o gabinete da presidência da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (Fundac), órgão que gerencia o Ceduc, enviou ofício ao MP noticiando que a Polícia Militar não vem cumprindo fielmente o acordo. Além disso, em inspeções bimestrais realizadas no Ceduc Pitimbu I foi constatado que a quantidade de mínima policiais não vem sendo respeitada pela Polícia Militar. Na última inspeção realizada pelo Ministério Público, foi verificado que a equipe de policiamento era composta por dois policiais militares.

A Sesed e o comando da PM têm 15 dias para informar ao Ministério Público se vai cumprir a recomendação, devendo encaminhar cópia dos documentos que comprovem o seu acatamento. Caso contrário, deverão, no mesmo prazo, apresentar as devidas razões para não atender ao que foi recomendado, sob pena de serem adotadas as medidas judiciais cabíveis.