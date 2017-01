Ministro da Defesa vai acompanhar atuação da Força Armada em Natal

O ministro da Defesa, Raul Jungmann vai cumprir agenda em Natal. Ele vem para a capital potiguar acompanhar a atuação das Forças Armadas na capital, conforme solicitação do governador à Presidência. A agenda foi confirmada pela assessoria do ministério.

Cerca de 1,8 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vão atuar na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na região, entre os dias 20 e 30 de janeiro de 2017, conforme decreto do presidente Michel Temer publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

As tropas que participarão desta operação são compostas por militares da região Nordeste. Os militares que vão participar da operação são do Rio Grande do norte, Pernambuco e Paraíba. O Exército estará no controle operacional dos órgão de Segurança Pública, sob coordenação do comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, general Jayme Octávio de Alexandre Queiroz.

As tropas irão atuar em conjunto com as Policiais Militar e Civil do estado. Esta é a segunda vez que o presidente Temer autoriza o emprego das Forças Armadas no Rio Grande do Norte. Em agosto do ano passado, ocorreu a Operação Potiguar 1.