Ministro da Defesa vem à Natal apresentar balanço da operação Potiguar II

FD/Brasil

O Ministro da Defesa, Raul Jungmann, participa na manhã desta segunda-feira (6), de uma coletiva de imprensa para falar sobre o balanço final das atividades da "Força-Tarefa Guararapes", que atuou na Garantia da Lei e da Ordem (GLO), na região metropolitana de Natal. O evento ocorrerá no Centro de Coordenação de Operações da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, onde haverá uma apresentação dos resultados da Operação Potiguar "II", seguida da entrevista coletiva.

O emprego das Forças Armadas foi autorizado pelo Presidente da República, no dia 19 de janeiro, que decretou ações de Garantia da Lei e da Ordem entre os dias 20 e 30 de janeiro, período posteriormente prorrogado por 5 dias. O objetivo da "Operação Potiguar II" foi a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio da região metropolitana de Natal, em razão da deflagração de ações de criminosas.

A Força-Tarefa é composta por cerca de 1.850 militares das Forças Armadas, sob controle operacional do Exército Brasileiro, que realizaram mais de 3.800 ações em prol da segurança pública no Rio Grande do Norte.