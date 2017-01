“Nosso governo não negocia com bandido”, diz Robinson Faria

Reprodução/Governo do RN Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador Robinson Faria disse organizações criminosas jamais serão maiores que o Estado.o

O governador Robinson Faria (PSD) utilizou as redes sociais para enviar um vídeo com uma mensagem para a população no final da noite dessa quarta-feira (18), após uma nova série de ataques criminosos promovidos por uma facção criminosa.

Em um vídeo divulgado pelo governo, o chefe do Executivo disse que o governo não pretende negociar com criminoso e por isso, os bandidos decidiram realizar os atentados em diversos pontos da capital e do interior do Estado. “Essa crise, talvez a pior crise da história da segurança pública do nosso Estado. Motivada por essa briga de facções criminosas em todo o país, que infelizmente chegou até nós. Nosso governo não recuou. Por não ter negociado, por não ter se intimidado, eles querem agora levar o pânico à população”, disse.

O governador disse ainda que os ataques que intimidam o povo potiguar não serão tolerados. “Não vamos aceitar. Nosso governo não negocia com bandido, não recua. Confie no governador, confie na nossa polícia e juntos, com o apoio do povo, nós vamos vencer essas facções.

Robinson afirmou também que o Estado sempre será mais forte do que qualquer organização criminosa. “Jamais eles serão maiores do que o Estado. Vamos nos unir e vamos vencer mais este desafio”, concluiu.



Confira o vídeo: