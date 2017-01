Ônibus voltam a circular normalmente nesta segunda-feira

Após o fim de semana dentro das garagens das empresas, os ônibus voltaram a circular nesta segunda-feira (23) pelas ruas de Natal. Tanto o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros do Município (Seturn), quanto o Sindicato dos Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sintro) aguardam garantias de segurança para manter a frota trabalhando normalmente.



Os ataques aos veículos e terminais tiveram início na última quinta-feira (19), quando bandidos incendiaram ônibus a mando de uma organização criminosa que disputa o controle da Penitenciária Estadual de Alcaçuz. Com a insegurança, os rodoviários decidiram pela paralisação.



As Forças Armadas foram enviadas para a região metropolitana de Natal para reforçar o patrulhamento nas ruas e principais pontos turísticos. Além disso, a Polícia Militar e Guarda Municipal informaram que o policiamento também foi intensificado.