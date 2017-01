Ônibus voltam a operar às 16h em esquema emergencial, diz prefeitura

Arquivo Nominuto.com Linhas circularão em comboio percorrerão os itinerários dos “Corujões” acrescidos da Linha 33.

“Estamos fazendo um esforço comum para restabelecer o direito de ir e vir do natalense. Temos 850 mil pessoas na nossa cidade e ao menos 500 mil ficaram em casa”, disse o prefeito. A expectativa da gestão municipal é que na segunda-feira 100% da frota já esteja nas ruas. Os rodoviários asseguraram que, com o apoio das forças de segurança o trabalho será feito normalmente. O compromisso também foi assumido pelo Seturn. No domingo, estuda-se a possibilidade de operação com 50% da frota, como ocorre normalmente.

O secretário adjunto da STTU, Walter Pedro explicou que toda a cidade será atendida pela frota emergencial, vez que as linhas que serão utilizadas e circularão em comboio percorrerão os itinerários dos “Corujões” acrescidos da Linha 33. Dessa forma, toda a área comercial, de clínicas, terminais rodoviários e CBTU estarão cobertas.

A PM, Guarda Municipal e os representantes dos órgãos realizaram uma nova reunião para definir a operacionalização que, segundo o secretário Caio Bezerra terá apoio inclusive de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, cujo mapeamento prévio de trabalho já inclui os corredores de ônibus e as garagens dos veículos em Natal e na região metropolitana.

As linhas do Corujão são:

Linha A - Ribeira/Redinha/Brasil Novo/Parque das Dunas/Vila Verde/Pajuçara, via Av. Pompéia;

Linha B - Ribeira/Parque dos Coqueiros/Soledade/Nova Natal/Gramoré, via Av. Itapetinga;

Linha C - Ribeira/Via Costeira/Ponta Negra;

Linha E - Felipe Camarão/Cidade Nova/Cidade da Esperança/Ponta Negra, via Av. Bernardo Vieira;

Linha 33 - Planalto/Cidade Satélite/Ribeira/Mãe Luíza (opera 24h).