Ônibus voltam a ser recolhidos mais cedo nesta quinta-feira

Ricardo Júnior/Nominuto.com A STTU autorizou a operação de táxis, transporte escolar e ônibus de fretamento a realizarem o serviço de lotação;

A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade, informa que os ônibus estão sendo recolhidos para as garagens. Agora há pouco, houve uma tentativa de incêndio a um veículo da empresa Via Sul.



Neste momento a secretária da STTU, Elequicina Santos participa de uma reunião na sede do Comando da Polícia Militar do RN. Participam do encontro representantes do Seturn (operadoras de ônibus), Sintro (Motoristas e Cobradores) e o Comando de Policiamento Metropolitano.



A secretária da STTU também determinou que, devido aos ataques que permanencem nesta quinta-feira (19), autorizou a operação de táxis, transporte escolar e ônibus de fretamento a realizarem o serviço de lotação, já que os veículos do sistema regular de transporte serão recolhidos. O custo da tarifa é R$ 2,90.