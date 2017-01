Operação Potiguar II: 1.800 militares federais reforçam segurança na região metropolitana

Divulgação

A Força-Tarefa Guararapes, que está atuando em ação de Garantia da Lei e da Ordem na região metropolitana de Natal, intitulada Operação Potiguar II, no período de 20 a 30 de janeiro de 2017, reforça suas ações de segurança, visando possibilitar a livre circulação dos meios de transporte e das pessoas.



Neste domingo (22), em menos de 48 horas do início da operação, a Força-Tarefa já completou seu efetivo total com mais de 1800 militares das Forças Armadas, os quais atuam de forma integrada com os Órgãos de Segurança Pública (OSP), que se encontram sob controle operacional do Comando da Operação.



Com isso, foram intensificadas as ações de patrulhamento ostensivo, estabelecimento de postos de bloqueio e controle de vias urbanas, realização de revistas de pessoal e veículos e prisões em flagrante delito.



Além disso, fruto do estudo de Inteligência, realizado em conjunto entre especialistas das Forças Armadas e dos OSP, foram levantados mais de 20 (vinte) pontos considerados mais sensíveis. Nestes locais, a segurança será otimizada por meio da presença de tropas federais, liberando policiais e agentes dos OSP para atuarem de forma mais eficaz em atendimento às ocorrências demandas pela população.



Portanto, por meio dessas medidas, a Força-Tarefa Guararapes entende que as condições de segurança estão sendo restabelecidas, possibilitando a livre circulação dos transportes e das pessoas na região metropolitana de Natal, bem como a retomada da situação de normalidade à vida do povo natalense.