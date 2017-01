Operação Potiguar II: Forças Armadas devem atuar no RN por mais cinco dias

Ricardo Júnior/Arquivo/Nominuto.com O governo federal prorrogou por mais cinco dias a permanência das tropas federais no Rio Grande do Norte.

As Forças Armadas que atuam no Rio Grande do Norte deverão permanecer no Estado até o dia 4 de fevereiro. O encerramento da Operação Potiguar II estava previsto para acontecer nesta segunda-feira (30), mas o prazo foi prorrogado por mais cinco dias.

Na última sexta-feira (27), o Governo do Estado solicitou ao governo federal o prolongamento do trabalho dos militares federais nas ruas da região metropolitana de Natal, que estão apoiando as forças de segurança locais desde o dia 20 de janeiro, quando tiveram início a série de ataques a ônibus e prédios públicos promovidos por uma facção criminosa.

As tropas federais - com homens do Exército, Marinha e Aeronáutica - têm realizado o reforço no patrulhamento dos principais pontos da cidade e rotas de ônibus. O comando da operação destacou que há oito dias não é registrado nenhum incidente relacionado ao grupo criminoso.