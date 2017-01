Operação transfere 220 presos da Penitenciária de Alcaçuz

Ivanízio Ramos/Assecom A operação das forças especiais da Polícia Militar e da Sejuc transferiu 220 presos da Penitenciária de Alcaçuz.

A operação das forças especiais da Polícia Militar e da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc), realizada nesta quarta-feira (18), transferiu 220 presos da Penitenciária de Alcaçuz e teve como objetivo evitar conflitos entre as facções.

Houve a necessidade de liberar vagas em Parnamirim para receber os presos que estavam amotinados, principalmente, nos pavilhões 1 e 3. Os detentos do PEP foram encaminhados à Cadeia Pública de Natal e a Alcaçuz.

O secretário de Segurança Pública, Caio Bezerra, considerou a operação exitosa até o momento da coletiva. “Não houve resistência por parte dos presos, fizemos revistas em todos os pavilhões e estamos concluindo a transferência dos presos. Foram localizadas armas de fogo, um colete balístico e uma grande quantidade de armas brancas”, destacou.

Cerca de 400 policiais e agentes penitenciários trabalharam na transferência, que está sendo realizada em dez ônibus, 60 viaturas, um veículo blindado Centurion do Choque e a Aeronave Potiguar I, que ainda contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Sobre as recentes ocorrências na capital, o secretário explicou que ainda está sendo investigada a relação dos crimes com a transferência dos presos. “As nossas forças de segurança estão mobilizadas para garantir a normalidade nas ruas e as investigações sobre possíveis retaliações já estão sendo feitas”, frisou Caio.