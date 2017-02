Operação Varredura: fuzileiros navais realizam vistoria na Penitenciária de Parnamirim

A Penitenciária Estadual de Parnamirim (PEP) passou no início da manhã desta sexta-feira (10) por uma inspeção realizada por fuzileiros navais, na busca por armas, celulares, drogas entre outros objetos ilícitos. A “Operação Varredura” foi a primeira no Rio Grande do Norte sob o comando das Forças Armadas, após decreto assinado pelo presidente Michel Temer.



No Rio Grande do Norte, a ação está sob o comando da Marinha e conta com mais de 500 militares, equipamentos de detecção e cães de guerra, além do apoio das outras Forças Armadas e dos órgãos de Segurança Pública do Estado.



De acordo com nota da assessoria de imprensa da Marinha, os militares não estabelecem contato direto com os detentos, que serão previamente retirados dos locais de inspeção pelos agentes penitenciários ou policiais militares. A segurança e o isolamento dos presos e do perímetro do presídio ficam sob responsabilidade dos agentes penitenciários e Polícia Militar.



Ainda segundo a Marinha, os estabelecimentos prisionais a serem inspecionados foram priorizados pelo Ministério da Defesa, após avaliação e proposta apresentada pelo Governo do Estado Rio Grande do Norte.