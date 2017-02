Plano Nacional de Segurança Pública começa nesta quinta em Natal

Assessoria/Governo do Estado A redução do número de homicídios dolosos é um dos pilares do Plano.

O Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP) começa a operar em Natal nesta quinta-feira (16). Os 70 integrantes da Força Nacional (FN), que já estão no Rio Grande do Norte, iniciarão o patrulhamento ostensivo nas ruas. Ao todo, deverão atuar na capital potiguar 120 policiais da FN. Os 23 membros da policia judiciária e os seis perítos técnicos começarão as investigações junto à Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa ( DHPP). A redução do número de homicídios dolosos é um dos pilares do Plano.

"Por uma questão de logística a Força Nacional iniciará esse trabalho amanhã. Vamos sair do presídio de Alcaçuz para colocar o patrulhamento nas ruas. Esses homens irão atuar mediante apontamento das manchas criminais nos bairros", explicou o secretário estadual de Segurança Pública, Caio Bezerra.

A Polícia Militar assumirá o trabalho no entorno do presídio de Alcaçuz que estava sendo realizado pela FN. Dentro do Plano, a PM participará com 240 homens no patrulhamento por meio de escala extraordinária a ser custeada pelo Governo Federal.

Na semana passada, a ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, ministrou para agentes da segurança e líderes comunitários o curso de mediador pacificador social. O evento foi o primeiro curso executado dentro do escopo previsto pelo PNSP em Natal.

Tendo como pilares principais o combate e redução do número de homicídios dolosos, feminicídios e crimes de violência contra a mulher, modernização e racionalização do sistema penitenciário e combate ao crime organizado, o PNSP traz investimentos estruturais e também no emprego de efetivo da Força Nacional para apoiar as forças de segurança estaduais.