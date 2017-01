PM e Guarda Municipal prendem duas pessoas com quatro armas de fogo

Divulgação/PM Foram apreendidos duas pistolas, um revólver e uma espingarda com a dupla no Parque dos Coqueiros.

Policiais militares do 4º BPM e agentes da Guarda Municipal de Natal, em operação no bairro Parque dos Coqueiros, efetuaram a prisão de dois suspeitos com armas e drogas na manhã desta sexta-feira (20).



De acordo com a PM, a ocorrência se deu em frente ao terminal de ônibus da localidade quando os agentes da Guarda Municipal suspeitaram de dois homens que tentavam efetuar um assalto nas proximidades.







Ao realizarem a abordagem, os agentes municipais encontraram com Manoel Paulo Victor Santos Avelino, 26 anos, e Michel Romário da Silva Pereira, 22 anos, quatro armas de fogo.

Os policiais militares foram acionados para dar apoio à ocorrência, apreendendo uma pistola calibre .380 e uma pistola calibre .9mm, além de um revólver calibre .38 e uma caseira calibre .38. Com a dupla também foi encontrada grande quantidade de cocaína e a quantia de R$ 1.342,75, em dinheiro.



Manoel Paulo e Michel Romário são suspeitos de atirarem contra um transporte alternativo na referida localidade.

Os militares conduziram os mesmos, juntamente com os materiais apreendidos, à Delegacia de Plantão da Zona Norte, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e por tráfico de drogas.