PM entra em Alcaçuz para instalação de “muro” com contêineres

Arquivo/Nominuto Equipes do Batalhão de Choque, Bope e Goe devem controlar situação em Alcaçuz para instalação de "muro" com contêineres.

Equipes do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, e o Grupo de Operações Especiais (GOE), composto por agentes penitenciários, entraram mais uma vez na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na manhã deste sábado (21).



O objetivo da ação é preparar o local onde serão colocados contêineres, que servirão como um “muro” para separar as duas facções criminosas na unidade.







No último dia 14, integrantes do Primeiro Comando da Capital invadiram um pavilhão composto por presos ligados ao Sindicato do Crime do RN (SDC) e promoveram um massacre, deixando pelo menos 26 mortos.



Desde então, a tensão tomou conta da maior penitenciária do Estado, com cenas de novos confrontos, presos depredando a unidade e subindo nos tetos dos pavilhões.