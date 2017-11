PMs ameaçam suspender patrulhamento; governador responde em rede social

“São quase dois meses de salários atrasados e a tropa chegou ao limite”. A declaração é do major Antoniel Moreira, presidente da Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Rio Grande do Norte para justificar a nota divulgada pela entidade, onda a categoria ameaça suspender todo o policiamento ostensivo do estado no próximo dia 13.

O texto começou a circular nos grupos de whatszapp e seu conteúdo foi confirmado ao Nominuto pelo presidente da Associação. Segundo ele, em assembleia geral ocorrida na tarde desta segunda-feira (6), os militares definiram que, caso o estado não atualize o calendário de pagamentos dos militares da ativa, reserva e pensionistas, eles vão suspender as atividades de patrulha.

Veja o texto na íntegra:

"A Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Rio Grande do Norte, em assembleia geral realizada na tarde desta segunda-feira, dia 06/11/2017, na qual compareceram aproximadamente 150 Oficiais, dentre os quais 16 Coronéis, deliberaram que, caso o governo do Estado não atualize o calendário de pagamento dos militares da ativa, reserva e pensionistas, no próximo dia 13/11/2017, praticamente todo o policiamento ostensivo será suspenso.

Nós, Oficiais Militares, não iremos autorizar que viaturas em condições precárias e sem documentação obrigatória saiam para o policiamento, como também verificaremos validade de coletes balísticos, munições de todos os calibres e os demais equipamentos de proteção individual dos Policiais e Bombeiros Militares.

Estamos cansados de, há décadas, operarmos num sistema em ruínas e, em virtude disso, enterrarmos, precocemente, irmãos de farda. Enfatizamos, também, que, além de termos o pior salário do sistema de segurança pública, ainda temos que tentar sobreviver com dois meses de atrasos nos salários, sem legalmente poder exercer qualquer outra função para complementação de renda".





Governador responde

O governador do Estado, Robinson Faria emitiu posicionamento por meio de sua conta oficial no Twitter. O gestor foi enfático ao dizer que não aceita insubordinação, acrescentando que foi o governador que mais apoiou os PMs em suas reivindicações.

Robinson finalizou afirmando que tomará todas as medidas, não descartando as mais drásticas, para garantir o trabalho da segurança no Rio Grande do Norte.