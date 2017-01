Polícia Civil cria comissão de delegados para investigar as mortes ocorridas em Alcaçuz

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte criou uma comissão, formada por quatro delegados, para investigar os assassinatos de detentos que foram executados dentro da Penitenciária de Alcaçuz, no último sábado (14). A comissão é formada por três delegados da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pelo titular da Delegacia de Polícia Civil de Nísia Floresta, cidade onde está situada a Penitenciária.

A comissão será presidida pelo delegado Marcus Vinícius (DHPP) e contará com o trabalho dos delegados Reginaldo Soares (DHPP), Jamile Alvarenga (DHPP) e pelo delegado Elói Carvalho (DP de Nísia Floresta).



“A Polícia Civil está empenhada para identificar quais são os autores das mortes ocorridas dentro da Penitenciária. Será um trabalho intenso e para tanto criamos esta Comissão. A Polícia Civil ouvirá os criminosos que ordenaram e que participaram dos ataques e também apurará informações de sobreviventes. Três fugitivos já foram recapturados e vamos ouvi-los o mais rápido possível”, falou o delegado geral adjunto da Polícia Civil, Correia Júnior.