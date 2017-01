Polícia Civil recebe representante nacional da Secretaria de Segurança Pública

Delegados integrantes da Delegacia Geral de Polícia Civil (DEGEPOL) receberam na manhã desta sexta-feira (27), o coordenador geral de inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), Romano Costa.O intuito da visita foi acordar pontos para o funcionamento no Rio Grande do Norte da Coordenação Integrada de Inteligência em Segurança Pública Estadual (CIISPE), que começará a executar ações em fevereiro.

“O CIISPE tem com meta agregar representantes dos órgãos de segurança do Estado para trocar informações no campo de inteligência. Além de um nível estadual, a Coordenação também será integrada com um nível regional e com o nível nacional. Assim, nossas investigações ganharão em qualidade e agilidade”, afirmou o delegado Romano Costa. Participaram da reunião os Correia Júnior, delegado geral adjunto; Lenivaldo Pimentel, diretor de Polícia Civil do Interior (DPCIN); Gustavo Santana, diretor adjunto de DPCIN e o assessor do delegado geral, delegado Helder Carvalhal.