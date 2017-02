Policiais e bombeiros protestam em frente à Governadoria

Fladson Soares/Nominuto.com Policiais e bombeiros militares exigem do governo o pagamento dos salários em dia e a atualização das promoções previstas em Lei.

Policiais e bombeiros militares realizam uma manifestação nesta terça-feira (14) em frente à Governadoria, no Centro Administrativo. Com risco de paralisação, os profissionais reivindicam além do pagamento dos salários em dia, que o governo cumpra o estabelecido para as promoções de muitos profissionais e por uma escala de trabalho mais humanizada.



Apesar da concentração no Centro Administrativo, o comando da Polícia Militar informou que o patrulhamento em todo o estado segue dentro da normalidade.



Segundo o presidente da Associação dos Bombeiros Militares do Rio grande, Dalchem Viana, os militares estaduais cobram do governo o que já foi estabelecido em Lei. “Promoções retroativas a dezembro do ano passado. Pagamento dos promovidos em agosto, ou seja, para deixar bem claro à sociedade. A gente está cobrando aqui cumprimento de Lei. Nada mais que isso”, explicou







Com apitos e batendo panelas, os manifestantes se concentraram na rampa de acesso ao prédio da Governadoria e exibiram cartazes com suas reivindicações.



Durante o ato, o secretário de Segurança Pública e da Defesa Social, Caio Bezerra, acompanhado do comandante-geral da PM, coronel André Azevedo, e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Sócrates Vieira, convidaram os líderes do movimento uma reunião com o governador Robinson Faria, onde serão discutidas as pautas demandadas pelos militares.



Confira o vídeo: