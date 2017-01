Policial grava vídeo denunciando condições precárias de guarita em Alcaçuz

Reprodução Um guariteiro da Penitenciária Estadual de Alcaçuz gravou um vídeo denunciando as condições precárias dos postos de vigilância da unidade.

Não são apenas os pavilhões da Penitenciária Estadual de Alcaçuz que se encontram sem uma estrutura mínima para funcionamento. As guaritas da maior unidade prisional do Estado também necessitam de reparos para fornecer condições melhores aos policiais militares que trabalham nesses postos.



Em um vídeo que circula pelas redes sociais, um policial militar da Companhia Independente de Policiamento de Guardas (CIPGD) exibe a precariedade de um dos postos de vigilância do presídio. O espaço tomado pela água da chuva e segundo o guarda, sem iluminação.



“Enquanto estão procurando ajeitar as coisas para os presos, olha as guaritas que os guerreiros da CIPGD tiram seus ‘quarto de hora’. A estrutura que não dá condição nenhuma a eles, mas eles sabem disso. Os responsáveis sabem disso, mas não estão nem aí. Estrutura precaríssima, não tem condições nenhuma, toda molhada, sem vidros nas janelas, sem energia, lâmpada. A situação é essa, temos que bater palmas para o pessoal do CIPGD, principalmente aqui de Alcaçuz”, diz o PM.



O policial ainda criticou um suposto atraso no pagamento de diárias operacionais, que segundo ele, foi prometido pelo próprio governador Robinson Faria. “Essa é a situação, mas a gente não pode reclamar. Porque se reclamar algumas cabeças pensantes acham que a gente está se esquivando, que os policiais daqui estão se esquivando. Salários atrasados, diárias que foram prometidas. Foram prometidas diárias para todo mundo que tirasse, fosse voluntário, ser pago antecipado. O governador foi para televisão falando isso e até agora ninguém fala”, queixou-se o guariteiro.



Confira o vídeo: