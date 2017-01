Por telefone, preso denuncia ordem para ação violenta dentro de presídio

Esperando notícias de parentes, muitos familiares cercam as dependências da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na Grande Natal. Alguns, inclusive, conseguem contato com os detentos presos dentro da unidade.



Na tarde desta segunda-feira (16), o Nominuto conversou com um deles, mediante contato com a esposa por telefone. O apenado não quis se identificar, mas afirmou que o governo ordenou ação violenta para conter situação dentro da unidade. “Governador disse que a autorização é meter bala, bomba e entrar de todo jeito. E se for preciso matar preso, pode matar”, disse.

Se identificando como integrante do PCC, o preso contou, ainda, que ele e os demais integrantes da facção não podem ficar desarmados. “Se a gente ficar desarmado o Sindicato do RN vem e mata a gente. Eles (governo) querem tirar as nossas armas, mas não querem tirar as armas deles”, acrescentou.

O contato via celular só foi possível em virtude do não funcionamento dos bloqueadores, danificados pelos próprios presos durante a ação do último sábado (14).