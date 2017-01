Presos deixam telhado dos pavilhões de Alcaçuz

Fladson Soares/Nominuto.com Presos que ocupavam desde as primeiras horas de hoje os telhados dos pavilhões de Alcaçuz já desceram do local depois que o Bope foi acionado.

Os presos que ocupavam desde as primeiras horas da manhã de hoje (16) os telhados dos pavilhões da Penitenciária Estadual de Alcaçuz já desceram do local. Eles saíram depois que o Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope) foi acionado e entrou na área novamente.

Os policiais do Bope entraram no presídio por volta de 13h, acompanhados de integrantes dos grupos Penitenciário de Escolta Penal (GEP) e Penitenciário de Operações com Cães (GPOC), da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejuc) do estado. Policiais do Choque também acompanham a operação de retomada e controle da unidade prisional.



Apesar dos esforços, permanece o clima de tensão na unidade prisional.



Entenda

A guerra entre facções - Primeiro Comando da Capital (PCC) e Sindicato do RN - motivou a rebelião. Presos do Pavilhão Rogério Coutinho Madruga, considerado de segurança máxima, escaparam das celas e pularam o muro.

Depois eles cercaram o Pavilhão 3 e forçaram os presos que não pertencem a nenhuma das facções rebeladas a ajudá-los na invasão de outro Pavilhão.

Em seguida, eles cercaram o Pavilhão 4 e renderam os presos, que integram o Sindicato do RN. A partir daí, foi iniciado o confronto. Além das mortes, filmadas e distribuídas em grupos de Whatsapp pelos próprios detentos, eles destruíram a estrutura física das celas. Além disso, atearam fogo em colchões e atiraram pedras contra agentes penitenciários e policiais militares que estão nas guaritas.

Do lado de fora, familiares aflitos aguardam notícias e clamam pela entrada da Polícia Militar nos pavilhões para a retomada do controle da maior unidade prisional do Rio Grande do Norte.

A Penitenciaria Estadual de Alcaçuz tem capacidade para 620 homens, mas abriga cerca de 1.150. Construída numa região de dunas, cujo acesso é feito por estrada de barro, é cenário constante de rebeliões e mortes de presos.