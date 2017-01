“Presos estão se matando em Alcaçuz”, diz major da Polícia Militar

Novas mortes estão ocorrendo na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, localizada em Nísia Floresta, na Grande Natal. Segundo o major Eduardo Franco, da Polícia Militar, o confronto voltou a registrar mortes dentro do presídio.Após uma nova rebelião começar no início da manhã desta quinta-feira (19), o major da PM confirmou o confronto. “Os presos estão armados e se matando”, revelou Eduardo Franco. Informações extraoficiais apontam que pelo menos 5 apenados já morreram durante a rebelião de hoje.No último sábado (14), durante uma rebelião de presos registrada em Alcaçuz, pelo menos 26 detentos morreram em confronto entre facções criminosas. Desde então, o Estado têm tomado uma série de medidas para conter a crise do sistema prisional, no entanto, a situação se agrava a cada dia, com as rebeliões acontecendo em outros presídios do Estado e ataques ocorrendo na capital potiguar.