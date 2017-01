Região metropolitana de Natal não tem ataques de facções há sete dias

Divulgação/Ministério da Defesa Os militares atuarão até a próxima segunda-feira na Garantia da Lei e da Ordem na capital potiguar.

Após sete dias do início da Operação Potiguar II, a região metropolitana de Natal não registra ataques de facções. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, tem recebido diariamente relatórios do comandante da operação, general Jayme Octávio Alexandre de Queiroz, sobre as ações em andamento.



"A volta à normalidade é resultado da presença das Forças Armadas nas ruas da região metropolitana de Natal", ressaltou Jungmann. A operação, que conta com 1,8 mil militares, teve início no dia 20 de janeiro.

Os militares atuarão até a próxima segunda-feira (30) na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na capital do Rio Grande do Norte. Os moradores das cidades que integram a região metropolitana já contam com o transporte público operando na sua totalidade.

As tropas que participam da operação são compostas por militares da região Nordeste (Ceará, Pernambuco, Bahia e Piauí). O Exército está no controle operacional dos órgão de Segurança Pública do estado. As Forças Armadas atuam no patrulhamento de ruas, em rondas a pé e motorizadas na capital, em coordenação com órgãos de segurança pública locais.