Robinson Faria garante permanência da polícia em Alcaçuz até separar facções

Fladson Soares/Nominuto.com Equipes da forças policiais se preparam para adentrar no presídio

O governador do Estado, Robinson Faria (PSD), garantiu nesta quinta-feira (19), que a polícia vai permanecer na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, para evitar novos confrontos, até que seja construído um muro para separar as facções Sindicato do Crime do RN e o PCC.

Neste momento o Bope, Choque e o Grupo de Operações Especiais (GOE) se preparam para entrar no presídio.

“Vamos tentar apaziguar a situação e evitar a vingança do Sindicato do Crime contra o PCC”, disse Robinson Faria.

Ação acontece após mais um confronto entre detentos de facções rivais. Hoje, os presos se rebelaram mais uma vez. O enfrentamento entre os presos se deu com pedras, barras de ferro e vigas de madeira arremessadas de um lado a outro.

Sobre a situação do presídio, o governador Robinson Faria destacou que primeiro vai controlar a situação e depois pensar na recuperação da unidade prisional.