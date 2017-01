Secretário de Segurança admite possibilidade de aumento no número de mortos em Alcaçuz

Assecom Caio César admitiu a possibilidade de novos corpos serem encontrados, mas revelou que secretaria ainda trabalha com o número de 26 vítimas.

“O número que temos até agora é o de 26 corpos, mas estamos verificando uma última hipótese de haver a existência de outros cadáveres, que podem estar escondidos em locais de difícil acesso, dentro dos pavilhões 4 e 5” comenta.

O local, mencionado pelo secretário, pode ser a fossa do presídio. Na manhã de hoje, um carro, uma caminhonete e um caminhão da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) esteve na penitenciária nas buscas. No entanto, de acordo com Caio César, as buscas tiveram que ser interrompidas devido a operações da Polícia Militar.

“Em virtude das operações que a PM realizou nesses pavilhões, tivemos que interromper as verificações que estavam sendo feitas em conjunto com a Caern”, revela o secretário. Questionado pela imprensa sobre as armas que foram encontradas no pavilhão, Caio César informou que se trata de armas brancas e de fabricação caseira.