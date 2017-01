Sejuc confirma fuga de 15 presos da Penitenciária Estadual de Parnamirim

Cedidas/WhatsApp Presos fugiram através de buraco no pavilhão, mas pelo cinco deles já foram recapturados pela Polícia Militar.

Quinze presos fugiram da Penitenciária Estadual de Parnamirim (PEP) no início da manhã deste sábado (7). Segundo o secretário da Justiça e da Cidadania (Sejuc), Walber Virgulino, os detentos que escaparam são acusados de cometerem crimes sexuais.

Ao portal Nominuto.com, o secretário revelou que os presos escaparam através de um buraco feio em um das paredes do pavilhão 1 do presídio. “Infelizmente o presídio está com a estrutura precária e os apenados estavam soltos no pavilhão, isso acabou facilitando a fuga”, lamenta Walber Virgulino.

O secretário contou que os detentos que escaparam não são ligados a nenhuma facção criminosa, e que os mais perigosos são os do PCC, que estão no pavilhão 2. Para dificultar uma nova evasão, Virgolino revelou que irá reforçar a segurança no pavilhão 1 e irá colocar as grades.

Apesar desta fuga de 15 presos, 5 deles já foram recapturados até o momento. Para localizar e deter os apenados, a Polícia Militar contou com o apoio do helicóptero da Secretaria de Segurança Pública, o Potiguar 01.