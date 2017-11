Sesed assina convênio para videomonitoramento em Caraúbas

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) assina, nesta quinta-feira (9), um convênio com a Câmera de Dirigentes Lojistas de Caraúbas (CDL Caraúbas) e a Prefeitura Municipal de Caraúbas para a criação de um sistema de monitoramento de vídeo na cidade. O evento acontece às 19h, no auditório da Prefeitura.

Denominada de "Caraúbas Vigilante", a iniciativa irá utilizar as câmeras de vigilância já existentes no município para apoiar as polícias militar e civil no combate ao crime. “O monitoramento será por demanda, que consiste em cadastrar as câmeras que já existem no comércio da cidade, em uma rede interligada com a Polícia Militar. Essas imagens vão para uma Central de Monitoramento, onde poderão ser acessadas ao vivo ou por armazenamento de arquivos”, destacou o tenente-coronel Kleber Macedo, coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Com essa tecnologia, os policiais poderão acompanhar em tempo real a situação dos principais pontos da cidade, o que irá facilitar para impedir que crimes aconteçam e também auxiliar nas investigações.

O comerciante da cidade que tiver interesse em cadastrar sua câmera no sistema, basta procurar a sede do CDL em Caraúbas, que fica localizada na rua Osório Fernandes Pimenta, número 79, no Centro.