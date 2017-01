Sesed registra 19 prisões e 298 apreensões em uma semana

Arquivo

Dentre as apreensões, realizadas pelas polícias Militar e Civil tanto no presídio como no trabalho ostensivo de policiamento, também através do trabalho conjunto com a Força Nacional e a Guarda Municipal de Natal, estão 277 munições de diversos calibres encontrados no entorno da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, sete revólveres, duas pistolas, uma arma artesanal, um colete balísitico, cinco celulares e cinco pacotes de drogas.Os policiais militares ainda retiraram de Alcaçuz durante o fim de semana um carregamento de armas brancas e também de entulho resultante da destruição dentro da unidade prisional.A Sesed computou, até a manhã desta terça-feira (24), 42 incêndios ou tentativas de incêndio a veículos e prédios públicos em 13 cidades do Rio Grande do Norte, além de cinco disparos de armas de fogo ao patrimônio público.